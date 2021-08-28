(معاريف): الجيش بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة



ووفقاً للصحيفة، ستواصل غـزة تحدي الجيش والحكومة قريبا، لأن نتائج عملية العسكرية الأخيرة، وإنجازات الجيش فيها لم تكن كافية لتغيير الوضع بما يؤدي إلى الهدوء.



وأوضحت أن الجيش بدأ أيضًا في استيعاب ذلك، رغم أولوية الجيش في التركيز على قضية إيـران، لكن كما هو الحال دائمًا غـــزة الصغيرة المعقدة والتي يصعب حلها، قد تأخذ قريبا الحيز الأكبر من اهتمام الجيش.



وأشارت معاريف إلى أن اهتمام إسرائيل بغزة لهذه الدرجة وتهميش القضايا الإقليمية الكبرى، يعد تناقض صارخ مع مصلحة إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، أن نتائج الحرب الأخيرة لم تكن كافية لجلب الهدوء إلى دولة إسرائيل.