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شؤون فلسطينية

" شؤون المرأة" وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

" شؤون المرأة" وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د.آمال حمد و شبكة الابتكار في التعليم والمجتمع ممثلة برئيس مجلس الإدارة داود القواسمة، في مقر الوزارة، مذكرة تعاون لبناء قدرات الرياديات وتسهيل حصولهن على فرص التعليم والعمل ودعم ابتكاراتهن، بحضور نائب رئيس شبكة الابتكار فاطمة عديلي، وعدد من كادر الوزارة.

وأكّدت د.حمد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة شؤون المرأة وشبكة الابتكار، في إطار عمل الوزارة على مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في كافة القطاعات، لتطبيق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للوزارة والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية  للعدالة، ونشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت د.حمد بأن الشراكة بين وزارة شؤون المرأة وشبكة الابتكار، تهدف للعمل المشترك على تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة، وإبراز مواهبهم وابتكاراتهم العلمية وتمكينهم، وخاصة الفئات المهمّشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، لزيادة مساهمتهم الإيجابية في تنمية المجتمع، والعمل التكاملي في إطار التدريب والتمكين في دعم الرياديات وتمكينهم إقتصادياً، لمأسسة منهجية واضحة للوصول لمجتمع قائم على التعددية والعدالة والمساواة والمشاركة.

بدوره أعرب القواسمة عن سعادته بتوقيع المذكره، وأكّد على حرص الشبكة لدعم المشاريع الريادية التي تقودها المرأة لتمكين المرأة إقتصادياً، بالإضافة إلى رغبتها في التعرف على مجموعات نسوية جديدة مميزة وأفكار جديدة والعمل على تطويرها.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في عدّة مجالات منها إدماج قضايا النوع الاجتماعي ضمن المنصّة الإلكترونية وتشجيع النساء الرياديات للانضمام إليها، وبناء قدراتهم، وتسهيل حصولهن على فرص التعليم والعمل، بالإضافة الى توعيتهن بحقوقهن، دعم وتمكين المشاريع الصغيرة وتطويرها.

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