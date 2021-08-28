"ارتهان للشروط الصهيونية".. حماس تتحدث عن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة





وشدد على أن "حماس لا زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني"، مشيراً إلى أن المطلوب من الرئيس عباس "التحلل من اشتراطات الاحتلال، وتبني الموقف الوطني الجامع نحو تحقيق الوحدة الوطنية"، كما قال.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، د.عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن اشتراطات الرئيس محمود عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو "ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني".وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى): بأنه "يجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية".وتابع: بأن تمسك الرئيس عباس بما وصفها "مواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه"، وفق تعبيره.