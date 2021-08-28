تشييع جثمان الطفل عمر أبو النيل بغزة

رام الله - دنيا الوطنشيَّع أهالي حي التفاح شرق مدينة غزة، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل عمر حسن أبو النيل (13 عامًا)، والذي استشهد صباح اليوم متأثرًا بإصابته الخطيرة خلال تظاهرة سلمية السبت الماضي شرق القطاع.وأعلنت مصادر طبية بغزة، صباح اليوم، عن استشهاد الطفل عمر حسن أبو النيل (13 عامًا)، استشهد صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها السبت الماضي على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.وارتفع عدد الشهداء خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة السلمية شرق غزة إلى شهيدين، وذلك بعد ارتقاء الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا، متأثرا بجروح أصيب بها على مقربة من الشريط الحدودي.