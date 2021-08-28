شؤون فلسطينية

"العزم المهنية": لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي

"العزم المهنية": لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت قائمة "العزم" المهنية لانتخابات نقابة المهندسين - مركز القدس، ومرشحوها، أنه لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي، وأن القائمة تشكلت على أساس تحالف مهني وطني عريض بين شخصيات هندسية ذات بُعد وطني ومستقلين وناشطين نقابيين، بغض النظرّ عن ألوانهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، التي نحترمها.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن قائمة العزم تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، وتدعو الجميع لعدم حرف البوصلة عن الإنجاز الذي تم في انتخابات نقابة المهندسين وحرفه عن هدفه بتعزيز الشراكة ونبذ الإقصاء والاستفراد، مع تأكيدنا على دورنا الوطني والمؤسساتيّ في دحر الاحتلال والتحرر وبناء المؤسسات حتى نيل الحرية وبناء وطن حرّ ومستقل يُبنى على أسس الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان، وتعزيز الحريات.

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