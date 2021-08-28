شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل في بيت حنينا

الاحتلال يجبر عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل في بيت حنينا
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل اليوم السبت في حي الاشقرية في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وقال صبحي الدلال، والد أصحاب المنازل، إن عمليات الهدم في بيت حنينا تتكرر بشكل أسبوعي، ولا يكاد يخلو أسبوع من هدم منزل أو منزلين، ومعظمهما بأيدي أصحابها مجبرين، حتى لا يتكلفوا بتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال.

ولفت الدلال إلى أن هذه المنازل تعود لنجليه، ويسكنها 13 نفرا معظمهم من الأطفال.

وأوضح الدلال أن أحد المنازل مبني منذ قرابة 22 عاما، وعبر هذه السنوات الطويلة قاموا بتوكيل محامي للدفاع عن العائلة ضد الهدم، ودفعوا خلالها غرامات ومخالفات باهظة، ووسط محاولة لترخيص الأبنية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت وسط شروط تعجيزية.

وأكد الدلال أن الاحتلال أجبرهم على هدم المنزل حيث أمهلتهم سلطات الاحتلال بالهدم الذاتي خلال أسبوع، أو أن الاحتلال ينفذ الهدم ويفرض كافة تكاليف الهدم على العائلة وبشكل كبير.

وبيّن الدلال أن أبناؤه اليوم أصبحوا بلا مأوى يبحثون عن مأوى وشقة سكنية للاستئجار لتؤويهم وأطفالهم.

وشدد الدلال على أن الاحتلال ينتهج بحق أهل البلدة وأهل القدس سياسة التضييق للتهجير وضغط على المقدسيين للرحيل.

وقال الدلال إن عائلته في وضع لا يحسدون عليه، حيث الأطفال يبكون على منازلهم وأحلامهم، وكل العائلة تنظر لشقاء عمرها يصبح ركاما.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بدعوى البناء بدون تراخيص.

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