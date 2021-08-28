الصحة بغزة تعلن أسماء 20 فائزًا في حملة "تطعيمك أمانك"

رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، مراسم السحب للفائزين بالمكافآت المالية، للفئة العمرية المستهدفة، ممن تلقوا لقاح كوفيد 19 في اليوم الثاني والثالث لحملة (تطعيمك أمانك).وسحبت وزارة الصحة على الهواء مباشرة أسماء 20 فائزًا عن اليوم وأمس، وفيما يلي الرابحين: أسماء الرابحين الكشف الأول:1. نبيل عبدالله محمد سمور من محافظة غزة2. حليمة جمعة محمود الأستاذ من شمال قطاع غزة3. سليمان رزق محمد عاشور من محافظة خانيونس4. فاطمة حامد عياد أبو طه من محافظة خانيونس5. إبراهيم جبريل سالم أبو زهير من محافظة شمال قطاع غزة6. عفاف محمد مطر بكر من محافظة غزة7. سوزان فتحي طالب سرية من محافظة غزة8. صلاح علي سعدي حواس من محافظة غزة9. انشراح محمود محمد العثامنة من دير البلح وسط قطاع غزة10. فاطمة أحمد محمود حسن من رفح.أسماء الرابحين الكشف الثاني:1. جمال حلمي حسين جبر من محافظة غزة2. محمود أحمد محمود العواودة من البريج3. مسعود خليل مصطفى عرفات من محافظة غزة4. حسين خليل محمد عطا الله من غزة5. حيدر موسى أحمد شعت من خانيونس6. شوقي لطفي يحيى سالم ديب من بيت لاهيا شمال قطاع غزة7. زياد سلامة محمود الزرد من محافظة غزة8. نوال حسن محمد العامودي من خانيونس9. نور الهدى موسى طلب أبو الخير من رفح10. شحدة زكي دهمان شبير من شمال قطاع غزةوكانت الصحة بغزة، قد أعلنت عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت أن الحملة ستبدأ من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.