شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن أسماء 20 فائزًا في حملة "تطعيمك أمانك"

الصحة بغزة تعلن أسماء 20 فائزًا في حملة "تطعيمك أمانك"
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، مراسم السحب للفائزين بالمكافآت المالية، للفئة العمرية المستهدفة، ممن تلقوا لقاح كوفيد 19 في اليوم الثاني والثالث لحملة (تطعيمك أمانك).

وسحبت وزارة الصحة على الهواء مباشرة أسماء 20 فائزًا عن اليوم وأمس، وفيما يلي الرابحين: أسماء الرابحين الكشف الأول:

1. نبيل عبدالله محمد سمور من محافظة غزة

2. حليمة جمعة محمود الأستاذ من شمال قطاع غزة

3. سليمان رزق محمد عاشور من محافظة خانيونس

4. فاطمة حامد عياد أبو طه من محافظة خانيونس

5. إبراهيم جبريل سالم أبو زهير من محافظة شمال قطاع غزة

6. عفاف محمد مطر بكر من محافظة غزة

7. سوزان فتحي طالب سرية من محافظة غزة

8. صلاح علي سعدي حواس من محافظة غزة

9. انشراح محمود محمد العثامنة من دير البلح وسط قطاع غزة

10. فاطمة أحمد محمود حسن من رفح.

أسماء الرابحين الكشف الثاني:

1. جمال حلمي حسين جبر من محافظة غزة

2. محمود أحمد محمود العواودة من البريج

3. مسعود خليل مصطفى عرفات من محافظة غزة

4. حسين خليل محمد عطا الله من غزة

5. حيدر موسى أحمد شعت من خانيونس

6. شوقي لطفي يحيى سالم ديب من بيت لاهيا شمال قطاع غزة

7. زياد سلامة محمود الزرد من محافظة غزة

8. نوال حسن محمد العامودي من خانيونس

9. نور الهدى موسى طلب أبو الخير من رفح

10. شحدة زكي دهمان شبير من شمال قطاع غزة

وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت عن حملة سحب يومية على 10 مكافأت مالية قيمة المكافأة 200 دولار لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ويتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت أن الحملة ستبدأ من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولمدة شهر وسيتم في نهاية الحملة السحب على 3 جوائز بقيمة 10 آلاف شيكل من مجمل المطعمين.

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