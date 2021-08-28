شؤون فلسطينية

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5991 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في فلسطين.

وقالت د. مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن: نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 5، طولكرم 133، قلقيلية 57، سلفيت 26، نابلس 164، جنين 52، طوباس 17، رام الله والبيرة 36، الخليل 14، بيت لحم 6، قطاع غزة 727"

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طولكرم 37، قلقيلية 34، سلفيت 12، نابلس 64، جنين 43، طوباس 15، رام الله والبيرة 38، الخليل 8، بيت لحم 13، قطاع غزة 164"

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالتان في قطاع غزة، وحالة في جنين وحالة في قلقيلية، وحالتان في نابلس.

وأشارت إلى وجود 46 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  118 مرضى، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبشأن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة  815,986  بينهم 451,337 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وسجلت الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، حالتي وفاة و727 إصابة جديدة وتعافي 164 من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انها: أجرت 2934 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن اجمالي تراكمي للمصابين 126939 اصابة، منها 9105 حالة نشطة، حيث بلغ عدد المتعافين  116700 بينما وصل اجمالي الوفيات 1134 حالة وفاة.


وأشارت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 223 منها 133 حالة، لافتة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة وأن عدد الذين تلقوا اللقاح: 181271 شخص.

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