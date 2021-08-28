شؤون فلسطينية

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيناقش إمكانية دخول محققين إلى غزة

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيناقش إمكانية دخول محققين إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان إبراهيم خريشة، ان المجلس سيعقد دورته في 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، واجتماعا آخر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، حول وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

واكد خريشة ان البعثة الفلسطينية ستقدم تقاريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمها حول سرقة المياه الفلسطينية، والحق في الحصول على مياه الشرب.

وقال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن الوفد الفلسطيني سيقدم مداخلات حول انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين بالنقاشات العامة لمجلس حقوق الانسان، إضافة لتقديم تقرير شفوي حول انتهاكات الاحتلال لمفوضية حقوق الانسان، والبحث في إمكانية دخول المحققين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بسبب رفض إسرائيل دخولهم، وسيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس.

وفيما يخص الأسيرة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع في سجون الاحتلال، أكد خريشة توجيه رسائل الى المقررين الخاصين بلجنة حقوق الانسان، والى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراحها، مؤكدا وجود 12 أما في سجون الاحتلال، موضحا وجود تحرك ضمن المجموعة العربية لإطلاق سراح الأسيرات من السجون.

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تشارك بجلسة إحاطة رفضاً لتسييس مسألة (كورونا)

"النضال الشعبي" تشارك بجلسة إحاطة رفضاً لتسييس مسألة (كورونا)

منذ سبعة أيام.. الأسير بشارات يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

منذ سبعة أيام.. الأسير بشارات يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

أبو بكر: الأسيرة أنهار الديك على وشك الولادة في سجون الاحتلال

أبو بكر: الأسيرة أنهار الديك على وشك الولادة في سجون الاحتلال

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تقرير: الاستيطان يواصل زحفه ونفتالي بينت يتعهد بتعميقه ومنع قيام دولة فلسطينية ‎‎‎‎

تقرير: الاستيطان يواصل زحفه ونفتالي بينت يتعهد بتعميقه ومنع قيام دولة فلسطينية ‎‎‎‎

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهيدي المقاومة الشعبية شرق غزة وتؤكد مواصلة المقاومة والانتفاضة حتى كنس الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي المقاومة الشعبية شرق غزة وتؤكد مواصلة المقاومة والانتفاضة حتى كنس الاحتلال

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تشارك بجلسة إحاطة رفضاً لتسييس مسألة (كورونا)

"النضال الشعبي" تشارك بجلسة إحاطة رفضاً لتسييس مسألة (كورونا)

تقرير: الاستيطان يواصل زحفه ونفتالي بينت يتعهد بتعميقه ومنع قيام دولة فلسطينية ‎‎‎‎

تقرير: الاستيطان يواصل زحفه ونفتالي بينت يتعهد بتعميقه ومنع قيام دولة فلسطينية ‎‎‎‎

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى شهيدي المقاومة الشعبية شرق غزة وتؤكد مواصلة المقاومة والانتفاضة حتى كنس الاحتلال

"الديمقراطية" تنعى شهيدي المقاومة الشعبية شرق غزة وتؤكد مواصلة المقاومة والانتفاضة حتى كنس الاحتلال

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد الفتى الجريح عمر أبو النيل

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد الفتى الجريح عمر أبو النيل

&#34;الشعبية&#34; تنعى الطفل عمر أبو النيل وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدراً

"الشعبية" تنعى الطفل عمر أبو النيل وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدراً

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بمحافظات غزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بمحافظات غزة

فتح: انتخابات نقابة المهندسين تعبيرٌ عن نهجنا الديمقراطي

فتح: انتخابات نقابة المهندسين تعبيرٌ عن نهجنا الديمقراطي

منوعات

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق &#34;متحرش&#34;

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق "متحرش"

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة &#34;نشعر بالعار&#34;.. ما القصة؟

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة "نشعر بالعار".. ما القصة؟

فنانة لبنانية تتزوج من نجم &#34;ذا فويس&#34;.. تعرف عليه

فنانة لبنانية تتزوج من نجم "ذا فويس".. تعرف عليه

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

عربي

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين