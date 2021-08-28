شؤون فلسطينية

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري

فروانة: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية خلال العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال اعتقل نحو (130) من النساء الفلسطينيات منذ مطلع العام الجاري2021، غالبيتهن من القدس، وهذا يشكل زيادة عما سُجل طوال العام الماضي2020 والذي سُجل خلاله (128) حالة اعتقال. وفي ظل تصاعد البطش الإسرائيلي وارتفاع الاعتقالات في صفوف النساء، فان العدد  مرشح للازدياد خلال الشهور القادمة من العام الجاري.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تُستثنَ النساء يوما من بطشها واعتقالاتها التعسفية، كما وأن الأشكال والأساليب المتبعة عند اعتقال المرأة الفلسطينية، لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، في محاولة لردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها وتحييدها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بالآخرين، وأحيانا كان يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم  على تسليم أنفسهم. وفي هذا السياق تُشير الأرقام الموثقة لدينا بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من (17) ألف فلسطينية، بينهن فتيات قاصرات، وطالبات وأمهات، ومريضات وجريحات وحوامل، دون مراعاة خصوصيتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وتابع فروانة: الجريمة الإسرائيلية لا تقتصر على ذلك، وانما تمتد إلى ما بعد الاعتقال، حيث التحقيق القاسي، والتعذيب بأشكاله المتعددة، الجسدي والنفسي، وهناك الكثير من الشهادات المؤلمة. إضافة الى ظروف الاحتجاز القاسية وسوء المعاملة والقمع والتنكيل والاعتداء اللفظي والجسدي وتردي الخدمات الطبية المقدمة لهن دون مراعاة لجنسها وخصوصيتها، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتها.

وشدد على أنه ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها (40) أسيرة فلسطينية، بينهن (11) أما، ولعل أبرزهن الآن الأسيرة الحامل أنهار الحجة (الديك) والتي هي على وشك ان تضع مولودها في السجن، حيث اعتقلت في الثامن من آذار الماضي وهي حامل، واقترب موعد ولادتها، ولدينا الكثير من التجارب المماثلة لأسيرات كُثر وضعن مولودهن في السجن الإسرائيلي في ظروف قاسية ومريرة.

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