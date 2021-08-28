"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد الفتى الجريح عمر أبو النيل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، الفتى الجريح عمر أبو النيل الذي استشهد اليوم السبت، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال السبت الماضي، شرق مدينة غزة.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تتواصل قوافل الشهداء لتروي بدمائها الطاهرة أرض فلسطين المباركة، ويستمر شلال الدم لينبت من الأرض زهراً وريحاناً، ويمضي الشباب نحو لقاء ربهم، طمعاً في جنة عرضها السماوات والأرض".وتابعت: و"إننا في حركة المقاومة الشعبية ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد الفتى الفارس الجريح عمر حسن أبو النيل (13 عام) من حي التفاح والذي استشهد فجر اليوم السبت 28-08-2021م متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة السبت الماضي شرق محافظة غزة".وأكدت حركة المقاومة الشعبية، على استمرارنا على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.