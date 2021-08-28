"الشعبية" تنعى الطفل عمر أبو النيل وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدراً

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الطفل عمر حسن أبو النيل (12 عاماً) الذي ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته الخطرة إثر إطلاق الاحتلال النار تجاهه أثناء مشاركته في مهرجان "سيف القدس" شرق مدينة غزة نهار السبت الماضي.وأكدت الجبهة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "دماء الطفل حسن وصمة عار على جبين المؤسسات الدولية والحقوقية المنادية بحقوق الطفل والطفولة المذبوحة بحراب الإرهاب الصهيوني منذ بدء غزوته لأرضنا مروراً بمجازر مدرسة عين البقر وصبرا وشاتيلا وجنين وغزة".ودعت الجبهة هذه المؤسسات لتَحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإدانة هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق شعبنا وخصوصاً الأطفال، وإحالتها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.ووجهت الجبهة دعوة لجماهير شعبنا للمشاركة في مراسم تشييع أبو النيل، مؤكدة على مواصلة المقاومة الشعبية بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.