طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لوباء (كورونا) بمحافظات غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت، 28 آب/ أغسطس 2021، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر الإصابة بفيروس (كورونا)، فيما سجلت (727) إصابة جديدة، وتعافي (164) حالة جديدة من مصابي الفيروس التاجي.وأوضحت أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ (126939) إصابة، وأن إجمالي الحالات النشطة (9105) حالة، وإجمالي المتعافين (116700) حالة، فيما كان إجمالي الوفيات (1134) حالة وفاة.