شؤون فلسطينية

فتح: انتخابات نقابة المهندسين تعبيرٌ عن نهجنا الديمقراطي

فتح: انتخابات نقابة المهندسين تعبيرٌ عن نهجنا الديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي، أسامة القواسمي، عن فخرها واعتزازها بنهجها الديمقراطي وبالعملية الانتخابية ونتائجها التي تجلت مؤخراً في انتخابات نقابة المهندسين.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حركة فتح إذ تبارك للفائزين في الانتخابات في كل المواقع، سواء هيئة المكتب أو الفروع بشتى انتماءاتهم السياسية، فإننا أيضا نفخر بما حصدته حركة فتح من مقاعد في تلك الأطر وهي  أحد عشر مقعدا من أصل 15، ونبارك للأخت المهندسة نادية حبش فوزها بموقع النقيب

وأكد القواسمي أن فتح جعلت من صندوق الاقتراع سبيلا لتداول السلطات كافة أياً كان مستواها، وهي تقبل دائما بنتائج الصندوق، انطلاقا من قاعدة أساسية عنوانها أن الوطن  للجميع.

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