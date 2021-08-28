رئيس بلدية الخليل يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل رسمية لليونان

رام الله - دنيا الوطنعاد رئيس بلدية الخليل - رئيس مجلس الخدمات المشترك الأستاذ تيسير أبو سنينة إلى أرض الوطن، بعد زيارة عمل رسمية إلى جمهورية اليونان، حيث ترأس وفداً من مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم، ضم نائب رئيس مجلس الخدمات- رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك أحمد سكر والمدير التنفيذي لمجلس خدمات الخليل المهندس عبد الحي عرفة.وأوضح أبو سنينة أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على الخبرات اليونانية المختلفة في مجال معالجة النفايات الصلبة، مشيراً إلى أنّ المجلس يسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير أنظمة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الصلبة، لافتاً إلى أنّ الزيارة تضمنت زيارة مواقع عديدة مختصة بمعالجة النفايات الصلبة من مكبات ومحطات معالجة.وثمّن أبو سنينة جهود سفير دولة فلسطين في العاصمة اليونانية "أثينا" الأستاذ مروان طوباسي وطاقم السفارة، لمتابعتهم الحثيثة لشؤون الوفد ورعاية شؤونهم، مؤكداً أنّ السفير طوباسي أبدى استعداده لتعزيز التعاون المشترك في مجال عقد اتفاقيات توأمة مع مدن يونانية واستقطاب خبراء يونانيين لتبادل الخبرات في مجال معالجة النفايات الصلبة.