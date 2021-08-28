فتوح يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسيرة الديك

رام الله - دنيا الوطنطالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك 25عام، والحامل في شهرها التاسع وتعاني من ظروف اعتقاليه صعبة.ودعا فتوح في تصريح له اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال، لتحقيق الإفراج الفوري عن الأسيرة الديك.وناشد فتوح المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الانسان الدولي، وجميع المنظمات الحقوقية والانسانية، التدخل الفوري وإلزام إسرائيل لإطلاق سراح الأسيرة الديك، لمتابعه حالتها الصحية، وأن تضع مولودها خارج قضبان الحديد، وإنهاء معاناتها وكافة الأسيرات والأسرى، وعلى رأسهم المرضى والاطفال والكبار بالعمر.وأضاق فتوح: انه يجب على المجتمع الدولي مساءلة اسرائيل لانتهاجها لمختلف أشكال العنف والتعذيب بحق الأسرى، وانتهاكها للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة عام 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية عام1960.وحمل فتوح إسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه قضية الأسرى العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية، ووقف سياسات التعذيب والقهر، والإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم لهم، والغاء الاعتقال الاداري والتوقف عن سياسة العزل الانفرادي، وغيرها من الحقوق والتي كفلها القانونين الدولي والإنساني.