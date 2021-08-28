شؤون فلسطينية

وفاتان و727 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و727 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح  اليوم السبت،  تسجيل حالتي وفاة و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2934 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 164 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 126939 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 9105 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين  116700 حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1134 حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 223 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.

وحول لتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  336300 جرعة، فيما  إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 181271 شخصا. 

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