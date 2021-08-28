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شؤون فلسطينية

الاتحاد الوطني لعمال فلسطين يلتقي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المصرية

الاتحاد الوطني لعمال فلسطين يلتقي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد الاتحاد الوطني لعمال فلسطين بزيارة ناجحة للقاهرة ، حيث عقد اجتماعاً  موسعاً جمع الوفد النقابي الفلسطيني برئاسة الامين العام محمود ابو الوفا ومجلس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية  برئاسة المهندس خالد الفقي ، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وبحضور أ .عبد الرحمن عبد الغني الأمين العام للنقابة ووحيد عثمان أمين الفندق بالنقابة ، الى جانب مشاركة صفاء عابد رئيسة نقابة العاملين في الخدمات الادارية عضو الاتحاد الوطني ، وكلثوم عدنان رئيسة نقابة العاملين في الحضانات والمراكز التعليمية عضو الاتحاد الوطني لعمال فلسطين . 

وأجرى الجانبان محادثات هامة حول تطوير وتفعيل العلاقات الأخوية التي تربط الإتحادين ، وتم بحث سبل التعاون المستقبلية والعمل سوياً من اجل رفع وعي وتمكين القيادات النقابية من خلال ورشات العمل.

وأشار المتحدثون من الوفد العمالي الفلسطيني ، إلى التحديات التي تواجه عمال فلسطين  ، مؤكّدين انهم لن يستسلموا وسيتمسكون بشعار «قوتنا في وحدتنا» وكشف تجاوزات الاحتلال اليومية بحق العمال من ممارسات تعسفية ، واعتقالات ، وسلب الحقوق ، والتضييق في مصادر الرزق ، والتعنت معهم على المعابر وممارسة كافة أشكال القهر والتمييز والإذلال بحق عمالنا الذين تنتهك حقوقهم يومياً  .

وبين الجانبان حرصهما على دعم وحدة الحركة العمالية العربية بقيادة الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية ، كما أكد وفد اتحاد عمال مصر تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني المناضل حتى يسترد أرضه المغتصبة ويقيم دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكد محمود ابو الوفا الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال فلسطين تقديره الكبير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المصرية لدعوتها الكريمة للاتحاد ، حيث شارك ممثلون عن الاتحاد في دورة نقابية ، مشدداً حرص الاتحاد الوطني على تعميق العلاقات النقابية مع الأشقاء في مصر بما تمثله الحركة النقابية المصرية من رافد أساسي وحيوي للحركة النقابية العربية والدولية .

وأضاف ابو الوفا ان الوفد الفلسطيني أجرى لقاءات ومشاورات هامة مع الأخوة المصريين وان المستقبل سيشهد المزيد من التعاون وترسيخ العلاقات الثنائية مع النقابات العامة المصرية المنضوية تحت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

ووجه أبو الوفا دعوة لكافة الاتحادات والمنظمات النقابية والعمالية العربية الى ضرورة دعم وإسناد نضال عمال فلسطين ومقاومة التطبيع وكافة مشاريع الهستدروت الصهيوني الرامية الى تركيع العمال الفلسطينيين وإلحاقهم بالنقابات الصهيونية في محاولة واضحة لفرض اجندات صهيونية جديدة في هذا الاطار .

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