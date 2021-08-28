"العربية الفلسطينية" تزور اللجنة الشعبية للاجئين بالمغازي

رام الله - دنيا الوطنزارت اليوم قيادة المحافظة الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم المغازي، وذلك في إطار الزيارات الودية، حيث استقبلهم مازن موسى، رئيس اللجنة، و أعضاؤها بحفاوة.و اكد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين على متانة العلاقات القائمة على أسس المحبة و الود، قائلا: " علاقتنا بالرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية قوية"، مضيفا: " و لا تشوبها أي شوائب" ، متطرقا الى دور اللجنة في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالمخيم، مطالبا بقية الفصائل المنضوية تحت مظلة الشرعية وهي منظمة التحرير أن تحذو حذو العربية الفلسطينية.بدوره، أشاد محمد ابوعريبان، أمين سر الوسطى للجبهة، بأنشطة و فعاليات اللجنة، مضيفا" و دورها في الدفاع عن اللاجئين"، مبينا أن قيادة الجبهة بالمحافظة تتابع بتركيز شديد على أداء اللجان الشعبية للاجئين بالوسطى بهدف تقييمها، ملمحا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بينها وبين اللجنة الشعبية بالمغازي على غرار اللجان الشعبية للاجئين بالوسطى كافة.فيما رحب رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة بالمحافظة ، بقرار اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الأخير قبل 3 أيام بتعزيز العلاقات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كاشفا النقاب عن الجبهة العربية الفلسطينية أولى فصائل م.ت.ف بادرت بهذه الفكرة بزيارة اللجان الشعبية للاجئين بالمحافظة، مشيرا إلى أنها تضم ممثلين عن فصائل المنظمة، مشددا على تعميم الفكرة، مبينا أن " مواقفنا داعمة لمواقف الرئيس عباس، رئيس دولة فلسطين، في المحافل الدولية، و حريصون على الحفاظ على إنجازات قيادتنا الفلسطينية السياسية ".فيما طالب محمد أبوسلطان، مسؤول العلاقات الوطنية للجبهة ، بتكثيف فعاليات اللجان الشعبية للاجئين بالوسطى المناهضة لتقليصات ( الأونروا )، مضيفا:" و إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد ثوابتنا الوطنية ، لا سيما قضية اللاجئين، داعيا إلى توعية الشارع الفلسطيني بقضيته"، لافتا إلى إبراز دور اللجان الشعبية للاجئين في الدفاع المستميت عن حقوق اللاجئ الفلسطيني.