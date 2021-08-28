لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

رام الله - دنيا الوطنوصل صباح اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.ومع مشاركتهما في هذه القمة، فإن توقعات تشير إلى إمكانية أن يلتقيا على هامش المؤتمر، وهو ما تسعى إليه بغداد في هذه القمة لـ"جمع الفرقاء".ونقلت (روسيا اليوم) عن مصدر حكومي عراقي قوله : "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى إلى أن يجمع الرئيس المصري وأمير قطر في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر".وأضاف: "من المتوقع جدا وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد".وفي الثاني عشر من أبريل الماضي، قالت الرئاسة المصرية، إن "السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من آل ثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان".