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دولي

توجيه اتهامات لرجل هدد وزيرة اسرائيلية بالقتل

توجيه اتهامات لرجل هدد وزيرة اسرائيلية بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
قدمت النيابة العامة في إسرائيل، لائحة اتهام بحق رجل من تل أبيب تتضمن تهمة تهديد وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون وأفراد عائلتها بالقتل على خلفية موقفها من لقاحات كورونا.

ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي "مكان" فإن المتهم (57 عاما) وجه تهديدات عبر تطبيق واتساب للوزيرة، بأنها "إذا لم تتراجع عن موقفها المعارض للتطعيم ضد فيروس كورونا في المدارس، فسيلحق بها الأذى وبأسرتها مثلما تمت تصفية مساعدها"، وذلك في إشارة إلى ساهر اسماعيل مستشار وزيرة التربية والتعليم للشؤون العربية الذي قتل بإطلاق النار في بلدة الرامة قبل حوالي أسبوعين.

 وتواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في جريمة قتل اسماعيل، وكانت وزارة التربية الإسرائيلية قالت في بيان لها بوقت سابق تعليقا على مقتل اسماعيل، "إن الوزيرة تلقت خبر وفاة مساعدها لشؤون المجتمع العربي ساهر إسماعيل كالصاعقة، الوزيرة في تواصل مع عائلته..وزارة التربية والتعليم تعزي العائلة"، كما أعربت شاشا بيتون عن "صدمتها وحزنها للمصاب الجلل".

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