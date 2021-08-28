الصحة بغزة: أكثر من 5 آلاف مواطن تلقوا لقاح (كورونا) يوم أمس

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن أكثر من 5670 مواطن تلقوا الجرعة الأولى في نقاط التطعيم التي أقامتها وزارة الصحة في محافظتي غزة وخانيونس وشملت عدد من المساجد والأندية والساحات العامة.وأكدت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن حملة التطعيم (تطعيمك_امانك)، مستمرة في كافة أنحاء القطاع، مشيرةً إلى أنها لاقت تفاعلاً واسعاً واستجابة ملحوظة من المواطنين.وأشادت الوزارة بحرص المواطنين على تلقي لقاح "كورونا"، مقدمة الشكر لكافة الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة لتطعيم آلاف المواطنين من أجل الوصول للمناعة المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة.