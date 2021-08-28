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دولي

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولًا عن التخطيط في "تنظيم الدولة" بأفغانستان

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولًا عن التخطيط في "تنظيم الدولة" بأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان أمس الجمعة لعضو بتنظيم الدولة مسؤول عن التخطيط، وفق ما نقل موقع (الجزيرة.نت).

يأتي ذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابل أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار شرقي كابل لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطا بهجوم المطار.

وقال الجيش الأمريكي في البيان "تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف. لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت عضوا في تنظيم الدولة يخطط لشن هجمات.

وأضاف أن طائرة مسيرة من نوع "ريبر" انطلقت من الشرق الأوسط وضربت المسلح وهو داخل سيارة مع عضو آخر من التنظيم، مضيفا أن الاثنين قتلا على الأرجح.

وأعلن تنظيم الدولة "ولاية خراسان" مسؤوليته عن هجوم الخميس الذي أودى بحياة العشرات من العسكريين الأمريكيين والمدنيين الأفغان الذين كانوا يحاولون مغادرة البلاد عبر مطار كابل.

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