بايدن يؤكد لـ "بينت" وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات إثارة التوتر مع الفلسطينيين





وأضاف الرئيس الأمريكي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما بحث المسؤولات الملف الإيراني، وقال بايدن في ختام الاجتماع إن ايران لن تحصل أبدا على السلاح النووي، مضيفاً أن الدبلوماسية هي خياره الأول، غير أنه اذا فشلت فسيتم اللجوء الى بدائل أخرى.



وبدوره اكد بينت وجوب التصدي لـ "سباق التسلح النووي الإيراني وعدوان طهران في المنطقة"، وقال: إن إسرائيل لن تطلب ابدًا من الولايات المتحدة ارسال قوات للدفاع عنها.



وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض بعد اللقاء، أن بايدن أكد لضيفه، وجوب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شانها اثارة التوتر وتقويض المحاولات الرامية إلى بناء الثقة مع الفلسطينيين.