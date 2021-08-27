مستوطنون يهاجمون مواطنين قرب قرية كفر نعمة شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنان مساء اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين أثناء قيامهم بنزهة جبلية في قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله، على مشارف جبل الريسان المستولى عليه.وقال المواطن ظافر عطايا، إن اثنين من المستوطنين وصلا على دراجة كهربائية إلى المنطقة التي كان يتواجد بها مع عدد من أفراد أسرته أثناء إعداد وجبة الغداء في أرض تملكها العائلة شمال القرية، وحاولا طرد العائلة من المكان.وأضاف: "عملت على صد هذا الهجوم وحماية العائلة وأغلبها من النساء والأطفال، وحدث تدافع مع المستوطنين، إلى أن حضرت قوة من جيش الاحتلال وأخلت المستوطنين من المكان مؤكدة أنه يمنع عليهما التواجد فيه".وأشار عطايا إلى أن "الضابط الإسرائيلي طلب من الأسرة عدم افتعال المشاكل".وأوضح أن المستوطنين قدما من البؤرة الاستيطانية التي تقام على أراضي جبل الريسان، التابع لقرى راس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث، منوهاً إلى أن عدداً من أفراد العائلة تعرضوا في السابق لاعتداءات مشابهة.وبيّن أن أرض العائلة التي تقع على مقربة من حاجز لجيش الاحتلال يقام في المكان، تمثل مطمعاً للمستوطنين للاستيلاء عليها وضمها إلى ما تمت سرقته في منطقة جبل الريسان.