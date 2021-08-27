مي الكيلة توجه رسالة إلى جبريل الرجوب
وجهت وزيرة الصحة مي الكيلة، الشكر للفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت الكيلة، عبر حسابها بموقع (فيسبوك): "ألف سلامة عليك أخي أبو رامي وإن شاء الله شفاءً عاجلًا".
وأضافت الكيلة في رسالة شكرها: "أشكر إعلانك المسؤول للنتيجة والتي تسنح لجميع المخالطين بإجراء الفحص كما أشكر أيضًا بالتزامك الكامل بالإجراءات العلاجية وبرتوكول وزارة الصحة الوقائي والعلاجي".
وختمت الوزيرة الكيلة رسالتها بالقول: "بهكذا مسؤولية نستطيع الحد من انتشار الفيروس".
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