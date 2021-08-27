مي الكيلة توجه رسالة إلى جبريل الرجوب

رام الله - دنيا الوطنوجهت وزيرة الصحة مي الكيلة، الشكر للفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس (كورونا).وقالت الكيلة، عبر حسابها بموقع (فيسبوك): "ألف سلامة عليك أخي أبو رامي وإن شاء الله شفاءً عاجلًا".وأضافت الكيلة في رسالة شكرها: "أشكر إعلانك المسؤول للنتيجة والتي تسنح لجميع المخالطين بإجراء الفحص كما أشكر أيضًا بالتزامك الكامل بالإجراءات العلاجية وبرتوكول وزارة الصحة الوقائي والعلاجي".وختمت الوزيرة الكيلة رسالتها بالقول: "بهكذا مسؤولية نستطيع الحد من انتشار الفيروس".