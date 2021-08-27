هنية: مشاريع التوطين مرفوضة ولا حل سياسي على حساب الأردن

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن "فلسطين والأردن والأمة جمعاء تودع رجلا من رجال الأمة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقائدا حمل راية فلسطين ولواء المقاومة، وظل ثابتا على طول هذا الطريق، إلى أن صعدت روحه إلى بارئها".وشدد هنية في كلمة أثناء تشييع جثمان القيادي السابق في حماس ابراهيم غوشة في العاصمة الاردنية عمان على رفضه لمشاريع التوطين والوطن البديل، قائلا: "لا حل على حساب الأردن، ولا حل على حساب فلسطين، فالأردن هي الأردن، وفلسطين هي فلسطين، لكن المشاعر والعقيدة والديانة واحدة".وقدم هنية للأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا وقوى وأحزابا، بـ"عظيم الشكر والتقدير على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة بالموافقة لنا بالمشاركة في تشييع جثمان غوشة".