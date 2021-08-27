مواجهات مع الاحتلال في المسيرة المناهضة للاستيطان في بيت دجن

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرة المناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس، واندلعت على إثرها مواجهات.وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم مصادرتها، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بيت دجن.وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر، إلى جانب فعاليات الإرباك الليلي اليومية.وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.