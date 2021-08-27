شؤون فلسطينية

وزارة المالية: متابعة الملفات المالية العالقة مع إسرائيل متواصلة

وزارة المالية: متابعة الملفات المالية العالقة مع إسرائيل متواصلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة، اليوم الجمعة، "أكدت وزارة المالية أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة".

وشددت الوزارة على أن "أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ورئيس الحكومة".

وكانت القناة 12، ذكرت أن إسرائيل ستقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية، قرضا ماليا على دفعات شهرية حتى آخر العام.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن قيمة القرض الذي ستقدمه إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تبلغ 800 مليون دولار.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها من الضرائب، بزعم أن جزء منها مخصص لرواتب عائلات الشهداء والأسرى.

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