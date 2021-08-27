الكشف عن فحوى لقاء بايدن مع بينت
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في أقوى حالاتها.
وقال بايدن، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): ناقشت مع رئيس وزراء "اسرائيل" خططا لعدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، و عملية السلام بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين
وأضاف الرئيس الأمريكي: " إذا لم تنجح الدبلوماسية أولا مع إيران فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات أخرى، يجب علينا وقف عمليات الطرد المركزي في المفاعلات النووية الإيرانية".
بدوره، قال بينت: "هذه الأيام تثبت ما سيحدث عندما تمتلك إيـران أسلحة نووية، إيـران هي المصدر الأول للإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف: "تعرف إسرائيل أنه لا يوجد حليف أفضل من الولايات المتحدة" موجهًا حديثه لبايدن: "كنت سعيدًا لسماع كلماتك بأن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نـووي وأن هناك خيارات أخرى إذا لم تنجح الطرق الدبلوماسية".
وختم بينت، حديثه، بالقول: "وضعنا استراتيجية لوقف العدوان الإيـراني في المنطقة، ونحن لا نطلب من الولايات المتحدة أن تقاتل من أجلنا، لكننا نشكركم على الدعم الذي تقدموه لنا".
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