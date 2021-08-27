الكشف عن فحوى لقاء بايدن مع بينت

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في أقوى حالاتها.وقال بايدن، وفق ما نقلت وكالة (رويترز): ناقشت مع رئيس وزراء "اسرائيل" خططا لعدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، و عملية السلام بين "الإسرائيليين" والفلسطينيينوأضاف الرئيس الأمريكي: " إذا لم تنجح الدبلوماسية أولا مع ‎إيران فسيتعين علينا اتخاذ إجراءات أخرى، يجب علينا وقف عمليات الطرد المركزي في المفاعلات النووية الإيرانية".بدوره، قال بينت: "هذه الأيام تثبت ما سيحدث عندما تمتلك إيـران أسلحة نووية، إيـران هي المصدر الأول للإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان".وأضاف: "تعرف إسرائيل أنه لا يوجد حليف أفضل من الولايات المتحدة" موجهًا حديثه لبايدن: "كنت سعيدًا لسماع كلماتك بأن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نـووي وأن هناك خيارات أخرى إذا لم تنجح الطرق الدبلوماسية".وختم بينت، حديثه، بالقول: "وضعنا استراتيجية لوقف العدوان الإيـراني في المنطقة، ونحن لا نطلب من الولايات المتحدة أن تقاتل من أجلنا، لكننا نشكركم على الدعم الذي تقدموه لنا".