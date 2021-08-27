شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد صلاة الجمعة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال على جبل صبيح.

وأوضحت المصادر الطبية أن 33 مواطنا أصيبوا بجروح بينهم 26 إصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، وقد قدمت لهم الطواقم الطبية الفلسطينية الإسعافات الأولية الميدانية.

وذكرت أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقد تم نقلهم إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، كما أصيب خمسة مواطنين بكسور وجروح مختلفة نتجية سقوط خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.

كما وأصيب جندي إسرائيلي بحجر في وجهه خلال مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وقد أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح رفصًا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا.

ويوميًا تندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا الرئيسي الموازي لشارع نابلس.

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