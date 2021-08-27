بينت يلتقي بايدن بواشنطن بعد تأخير لأكثر من 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) مساء اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى بالرئيس الأمريكية جو بايدن بعد تأجيل اللقاء بينهما لأكثر من 24 ساعة على خلفية تفجيرات مطار كابل بأفغانستان.وبحسب مواقع إعلام إسرائيلية، تم تحديد جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض ومنح فقط مده 25 دقيقه كأقسى حد لاجتماعه مع بينت.يشار أنه كان من المقرر أن يلتقى بينيت بايدن يوم أمس الخميس، ولكن على إثر التطورات الطارئة في أفغانستان تم تأجيل اللقاء مرتين خلال ال24 ساعة الماضية.