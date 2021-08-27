ناصيف: انتخابات نقابة المهندسين تعكس تطلع شعبنا للتغيير

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف أن نجاح انتخابات نقابة المهندسين عكست وعي أبناء شعبنا وتطلعاته نحو التغـيير والإصلاح.وقال ناصيف إن نجاح انتخابات النقابة وفرحة قطاع واسع من أبناء شعبنا بها يقتضي من كل المسئولين العمل الجاد على استكمال هذا الاستحقاق الديمقراطي والحضاري.ودعا ناصيف لإجراء الانتخابات في كافة المستويات والقطاعات النقابية والبلدية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وصولا لشراكة وطنية شاملة لكل مؤسسات الوطن وبالتالي تحصين القرار الفلسـطيني من التفرد والعبث.كما بارك القيادي ناصيف لكل مهندسي الوطن ولكتلة عزم الهندسية فوزها بانتخابات نقابة المهندسين.وفاز تحالف حركتي حماس والجبهة الشعبية برئاسة نقابة المهندسين في محافظات الضفة الغربية.وحازت المهندسة نادية حبش ممثلة قائمة العزم على ثقة المهندسين في الانتخابات بمنصب نقيب المهندسين للدورة العشرين 2021 - 2024.