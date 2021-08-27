الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسيرة ليان كايد بعد 16 شهرًا من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الخميس، الإفراج بكفالة عن الطالبة في جامعة بيرزيت ليان ناصر كايد بعد اعتقالها لـ 16 شهرا.وبتاريخ 21/3 أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا على الأسيرة كايد (23 عامًا) من بلدة سبسطية قضاء نابلس بالسجن 16 شهرًا وغرامة مالية قيمتها 6000 شيكل.وفي مطلع حزيران/ يونيو من عام 2020 وأثناء توجه كايد إلى جامعتها بيرزيت شمال رام الله لتتسلم شهادة تخرجها من كلية الآداب تخصص علم الاجتماع، أوقف جنود الاحتلال مركبتها على حاجز زعترة جنوب نابلس وبعد التدقيق في بطاقات الهوية احتجزوها وأبلغوا والدتها أنها معتقلة.وبعد احتجازها لساعات، تم نقلها إلى معتقل الشارون الذي هو عبارة عن معبار لاحتجاز الأسيرات الموقوفات، في ظروف صعبة جدا.ومكثت ليان أسبوعين في ظروف قاسية وسيئة، هي فترة التحقيق معها؛ حيث كان يتم نقلها للتحقيق في سجن عوفر فتبقى من الصباح حتى المساء في البوسطة وهي مقيدة اليدين والقدمين.