الصحة: تسجيل ست حالات وفاة و1863 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 94.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 184، قلقيلية 88، نابلس 278، سلفيت 49، جنين 78، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 93، طوباس 21، الخليل 34، أريحا والأغوار 2، بيت لحم 4، قطاع غزة 1021".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، قلقيلية 7، نابلس 117، سلفيت 5، جنين 37، رام الله والبيرة 37، طوباس 12، الخليل 6، أريحا والأغوار 11، قطاع غزة 200".وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة، وحالة في جنين وأخرى في نابلس، وثالثة في سلفيت".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 38 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 105 مرضى، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعيوفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 809,305 بينهم 450,197 تلقوا الجرعتين من اللقاح.