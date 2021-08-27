شؤون فلسطينية

أول تعليق من الحكومة على انتخابات نقابة المهندسين

أول تعليق من الحكومة على انتخابات نقابة المهندسين
رام الله - دنيا الوطن
قال عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن الانتخابات التي جرت في نقابة المهندسين في الضفة الغربية تعكس حرص القيادة على تفعيل الخيار الديمقراطي كناظم لعمل المؤسسات الوطنية".

وأكد أبو سيف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الخلافات الداخلية والاختلافات في وجهات النظر والتباين في المواقف لا يحل إلا عبر صناديق الاقتراع، لافتا إلى أن الحكومة تحرص على الحفاظ على مساحة الحرية والاختلاف وتنظر بإيجابية كبيرة للنقاش الجاد حول ذلك، منوها في الوقت ذاته أن السلم الأهلي والنقاش المجتمعي الجاد يساهمان بشكل حقيقي في تسوية أي تباين أو اختلاف.

وأضاف أبو سيف: "نتائج مبهجة فازت فيها المرأة الفلسطينية لأول مرة بمنصب النقيب في أي نقابة مهنية، وفاز فيها الخيار الديمقراطي وحرية العمل النقابي وحرية الدعاية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين، وفازت فيها حركة فتح بأغلبية المقاعد".

وتابع بقوله: "إنه إنجاز ديمقراطي أتمنى أن يستكمل بإنجازات أخرى، واتساع رقعة الحريات وتقبل الآخر وتقبل الفوز والخسارة، مؤكدا على ضرورة تعميم التجربة الديمقراطية في كافة أماكن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث يتم توسيع رقعة الحريات والديمقراطية لتشمل كل مناطق السلطة".

وختم أبو سيف، قائلا: "إن الحكومة ستحرص على استمرار هذا المناخ الإيجابي الذي يحفظ للمواطن حقه في التعبير عن رأيه وممارسة حريته في الاختيار والتمثيل".

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