الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيطان ويحتجز عددا من الصحفيين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين.وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم، واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون عرف منهم مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح، والصحفي ساري جرادات، جميل سلهب.وأضاف أن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية الى مكان الفعالية، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وذكر الجبور، أن المئات من الأهالي وأصحاب الأراضي أدوا صلاة الجمعة فوق أراضيهم في منطقة "ام الشقحان" المهددة بالاستيلاء عليها من قبل مستوطني "افيقال"، والواقعة بين قرية التواني وشعب البطم شرق يطا.ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، مؤكدين تمسكهم بأرضهم، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية وسلب أراضيهم.وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأصحاب الأراضي، وإقليم حركة "فتح" في يطا، ولجان الحماية والصمود، ردا على محاولات المستوطنين المتكررة للاستيلاء على هذه المنطقة لصالح توسيع المستوطنات القريبة، وكان آخرها قيام عدد منهم بنصب خيام، ووضع حافلة نقل ركاب على أراضٍ تعود لعائلة "جبارين" في تلك المنطقة.