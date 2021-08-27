حماس والشعبية: فوز قائمة العزم بانتخابات نقابة المهندسين نجاح لخيار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنباركت كلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، لقائمة العزم بفوزها في انتخابات المهندسين في الضفة الغربية.واكد بيان الحركتين المشترك، أن هذا الفوز الكبير الذي قادته الجبهة الشعبية وحركة حماس، ليثبت القدرة على العمل الوطني المشترك بعيداً عن التفرد، وليعبر عن التمسك بخيار المقاومة كطريق وحيد لتحرير الأرض والمقدسات، كما يؤكد الإجماع الشعبي والوطني على رفض القمع وانتهاك الحريات.وقال البيان: "خالص التهاني للفائزين وفي مقدمتهم النقابية البطلة ابنة فلسطين المخلصة نادية حبش وندعوهم جميعا لبذل كل الجهود لخدمة شعبهم عامةً والمهندسين خاصة.