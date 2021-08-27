الهيئة العامة للمعابر: وصول 605 عالقين عبر معبر رفح أمس الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن 605 مسافرين عالقين، وصلوا قطاع غزة، أمس الخميس، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.وقالت الهيئة في تصريح نشر على موقع الوزارة الالكتروني: "إن أطقمها سهّلت وصول 605 عالقين من الجانب المصري، أمس الخميس، خلال إعادة فتح المعبر في اتجاه الوصول فقط".يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاق السلطات المصرية للمعبر في كلا الاتجاهين، من الإثنين إلى الأربعاء.وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي، أنه سيتم إعادة العمل الطبيعي بالمعبر في كلا الاتجاهين، اعتباراً من صباح الأحد المقبل، مُشيرة إلى أنها ستنشر آلية السفر ليوم الأحد في وقت لاحق.يذكر أن معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، هو النافذة الوحيدة لسكان غزة على العالم الخارجي، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 15 عاماً.