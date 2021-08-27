شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث وفيات و1021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث وفيات و1021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 4308 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 126212 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 8544 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 116536 حالة. 

وبينت أن إجمالي الوفيات 1132 حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 201 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 125 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 175602 شخصا. 

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