معروف: (جوال) و(اوريدو) تبدأن بإرسال رسائل للمواطنين لتلقي لقاح (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن شركتي (جوال) و(اوريدو)، بدأتا بإرسال رسائل لكافة مستخدمي الشبكتين في قطاع غزة، تدعوان المواطنين لتلقي اللقاح وتشجيع الأخرين على أخذه، وذلك ضمن الحملة الإعلامية للتوعية والتثقيف بتلقي اللقاح.وأشار معروف في تصريح له، صباح اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء بالاتفاق بين الشركتين والمكتب الإعلامي الحكومي، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.وأعرب معروف عن شكره، للشركتين على تعاونهما، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحملة الإعلامية تحت وسم #تطعيمك_امانك، تلقى رواجا كبيرا وتفاعلا من المواطنين ظهرت مؤشراته بتسجيل أرقام قياسية في إقبال المواطنين على التطعيم منذ بدء الحملة.وشكر، أبناء الشعب الفلسطيني، مشيداً بحالة الوعي واستشعار المسئولية التي امتازوا بها، ما سيكون له أثر كبير في نجاح جهود مواجهة الجائحة وتجاوز الموجة الثالثة.وفي السياق، نوه رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، إلى أن الحملة مستمرة، وتستخدم كافة الوسائل الممكنة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث بدأت أمس موجة إذاعية يومية موحدة للإذاعات المحلية تستمر لمدة أسبوع.