الداخلية بغزة: أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا لقاح (كورونا) خلال الأيام الثلاثة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن أكثر من 36 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، خلال الأيام الثلاثة الماضية.وتوقع البزم في تصريح صحفي، نشر صباح اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، تصاعد الإقبال على تلقي اللقاح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث باسم الداخلية بغزة: "نُحيي روح المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون، وإن ذلك يساعد بشكل مباشر في التغلب على تطورات الحالة الوبائية، وبالتالي يجنبنا فرض أية إجراءات من شأنها التأثير على مناحي الحياة العامة".