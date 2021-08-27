آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

وأكدت عائلة السلايمة أنها أخذت قرار الرباط في المسجد الأقصى والصلاة فيه وخاصة أيام الجمعة.



ودعت عائلة السلايمة العائلات المقدسية للحذو حذوها والاجتماع في الأقصى في كل صلاة على غرار رباط الحمائل.



وكانت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بدأت عام 2000م مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة "رباط الحمائل" التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007م، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى.



وأطلق على المشروع اسم "برنامج رباط حمائل القدس الشريف في المسجد الأقصى"، على اعتبار انه يوجد في القدس الشريف أكثر من مائة وخمسين حمولة توزع إلى مجموعات كل مجموعة تضم عشر حمائل فقط، وتقوم كل مجموعة برباط يوم واحد في كل شهر سوى أيام الجمعة والسبت.



وتعمل كل حمولة في كل مجموعة على استنفار رجالها ونسائها وكبارها وصغارها إلى المسجد الأقصى في يوم رباطها لرفد المسجد الأقصى يوميا بعشرات الآلاف صباح مساء لنصرة المسجد الأقصى.



وجاء رباط الحمائل رداً على محاولات الاحتلال هدم جزء من المسجد الأقصى وهو المعروف باسم طريق المغاربة عام 2007م، ومحاولات تحويل مسجد البراق إلى كنيس يهودي.



رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بعد دعوات شعبية مقدسية لإعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه.ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين بينهم عائلات وأطفال وشباب الى الأقصى حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته المسقوفة.ولحظة دخولهم الى المسجد من بواباته صدحت حناجر المواطنين بالتكبيرات والهتافات الداعية لحماية الأقصى.رباط الحمائلوشارك المئات من أبناء عائلة السلايمة المقدسية في أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.وبعد الصلاة تجمع أبناء العائلة في ساحات الأقصى لحث العائلات المقدسية على الصلاة والرباط فيه.