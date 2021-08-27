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إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين شمال محافظة لحج اليمنية

إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين شمال محافظة لحج اليمنية
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم الخميس، طائرة مُسيرة للحوثيين في محافظة لحج جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة (سبوتنيك) إن اللواء الثاني مشاة حزم استهدفت بالمضادات الأرضية طائرة استطلاع تابعة لجماعة الحوثي أثناء رصدها مواقع عسكرية في جبهة كَرِش بمديرية القبيطة شمال لحج.

وأوضح أنه تم إصابة الطائرة بصورة مباشرة لتسقط في قرية القيفي التابعة للمديرية ذاتها.

وتستخدم جماعة الحوثي، الطائرات المُسيرة في شن هجمات مفخخة على مواقع وثكنات للجيش اليمني، ورصد تحركات قواته تمهيداً لتنفيذ عمليات تقدم، وقصف عبر إحداثيات ترسلها تلك الطائرات للأهداف المراد استهدافها.

ويأتي إسقاط الطائرة المُسيرة غداة مقتل وإصابة 13 في مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وجماعة الحوثي في جبهة مديرية الحَد التابعة لمحافظة لحج، ضمن محاولات تقدم للجماعة باتجاه مناطق المحافظة الجنوبية التي يبعد مركزها مدينة الحُوطة نحو 48 كيلو متراً عن مدينة عدن المعلنة من الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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