(طالبان): 28 من الحركة ضمن قتلى تفجيري مطار كابل

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول من طالبان، صباح اليوم الجمعة: "إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابل".وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).ولقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات، وقعت في وقت سابق أمس الخميس، في كابل، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.وأعلن تنظيم الدولة في بيان مسؤوليته، وقال: "إن أحد عناصر التنظيم استهدف مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم الدولة و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع التنظيم.وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابل، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم الدولة.