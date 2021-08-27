عاجل

  • (يونيسف): لن نكون قادرين على استئناف عملياتنا لدعم الأطفال الفلسطينيين بسبب النقص الحاد بميزانيتنا

  • (يونيسف): إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 واستهدفت 297 مدرسة وروضة خلال شهرين

شؤون فلسطينية

فوز تحالف حماس والجبهة الشعبية برئاسة نقابة المهندسين بالضفة الغربية

فوز تحالف حماس والجبهة الشعبية برئاسة نقابة المهندسين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة المهندسين، مساء أمس الخميس، فوز تحالف حركتي حماس والجبهة الشعبية، برئاسة النقابة بعد فرز الأصوات خلال الانتخابات التي جرت في محافظات الضفة الغربية.

ووفقا لوكالات محلية، فقد حازت المهندسة نادية حبش ممثلة قائمة العزم على ثقة المهندسين في الانتخابات بمنصب نقيب المهندسين للدورة العشرين 2021 - 2024، على أن يستمر فرز باقي النتائج في كافة المحافظات.

وبدأت عملية التصويت لانتخابات نقابة المهندسين، منذ صباح أمس الخميس، حيث توجه الآلاف من المهندسين الى صناديق الاقتراع المنتشرة في محافظات الضفة للتصويت، وانتهى الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء نفس اليوم، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

وكان من المقرر أن يصوت ما لا يقل عن 11 ألف مهندس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين للدورة تمتد من عام 2021-2024، ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له أربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية.

كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا أخرين يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

(يونيسف): لن نكون قادرين على استئناف دعم الأطفال الفلسطينيين بسبب النقص الحاد بميزانيتنا

(يونيسف): لن نكون قادرين على استئناف دعم الأطفال الفلسطينيين بسبب النقص الحاد بميزانيتنا

وحدات الارباك الليلي: ندعو الفصائل للسماح لوحداتنا بإشعال الأرض لهيبا بوجه الاحتلال

وحدات الارباك الليلي: ندعو الفصائل للسماح لوحداتنا بإشعال الأرض لهيبا بوجه الاحتلال

الاحتلال يعتقل طفلا من دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلا من دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم في بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم في بيت لحم

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

الاحتلال يقرر تمديد منع السفر بحق المرابطة المقدسة هنادي الحلواني

الاحتلال يقرر تمديد منع السفر بحق المرابطة المقدسة هنادي الحلواني

هنية ومشعل يصلان غداً الجمعة للعاصمة الأردنية

هنية ومشعل يصلان غداً الجمعة للعاصمة الأردنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلا من دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلا من دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يقرر تمديد منع السفر بحق المرابطة المقدسة هنادي الحلواني

الاحتلال يقرر تمديد منع السفر بحق المرابطة المقدسة هنادي الحلواني

الخارجية: الأردن يقرر زيادة أعداد المسافرين الذين يحملون شهادة التطعيم إلى 2000 يوميا

الخارجية: الأردن يقرر زيادة أعداد المسافرين الذين يحملون شهادة التطعيم إلى 2000 يوميا

الصحة بغزة تصدر تنويهاً خاصاً بتطعيم طلاب المدارس والجامعات

الصحة بغزة تصدر تنويهاً خاصاً بتطعيم طلاب المدارس والجامعات

جنين: الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في يعبد

جنين: الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في يعبد

الكيلة: فتح مراكز التطعيم المعتمدة يومياً حتى العاشرة ليلاً بكافة المحافظات ابتداءً من السبت

الكيلة: فتح مراكز التطعيم المعتمدة يومياً حتى العاشرة ليلاً بكافة المحافظات ابتداءً من السبت

مؤسسات أمريكية تطالب بإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكات الاحتلال

مؤسسات أمريكية تطالب بإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكات الاحتلال

وزير إسرائيلي يعلق على المطالبات باجتياح قطاع غزة

وزير إسرائيلي يعلق على المطالبات باجتياح قطاع غزة

منوعات

شاهد: منى زكي تكشف تفاصيل غريبة عن كواليس مشهدها الشهير مع السقا

شاهد: منى زكي تكشف تفاصيل غريبة عن كواليس مشهدها الشهير مع السقا

ما حقيقة شطب سمية الخشاب من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب سمية الخشاب من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بسيارتها الفارهة

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بسيارتها الفارهة

شاهد: كريم فهمي يثير الجدل بصورة رومانسية مع زوجته

شاهد: كريم فهمي يثير الجدل بصورة رومانسية مع زوجته

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بعقد قرانها بعد تراجعها عن الاعتزال

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بعقد قرانها بعد تراجعها عن الاعتزال

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

شاهد: أحمد سعد يثير الجدل بتعليقه الأول بعد عقد قرانه

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

لهذا السبب.. منى زكي تتخلص من صور زفافها وتثير الجدل

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بصورتها مع ابنتها الصغرى

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

شاهد: سيرين عبدالنور تلتفت الأنظار بذكريات حملها بطفلها كريستيانو

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

خفايا نجوم هوليود .. عدم استعمال مزيل العرق وفرشاة الأسنان

عربي

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين

إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين شمال محافظة لحج اليمنية

إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين شمال محافظة لحج اليمنية

المغرب: تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات في إقليم تاونات‎‎

المغرب: تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات في إقليم تاونات‎‎

المغرب: تسجيل 7357 إصابة جديدة بـ(كورونا)

المغرب: تسجيل 7357 إصابة جديدة بـ(كورونا)