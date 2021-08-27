فوز تحالف حماس والجبهة الشعبية برئاسة نقابة المهندسين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المهندسين، مساء أمس الخميس، فوز تحالف حركتي حماس والجبهة الشعبية، برئاسة النقابة بعد فرز الأصوات خلال الانتخابات التي جرت في محافظات الضفة الغربية.ووفقا لوكالات محلية، فقد حازت المهندسة نادية حبش ممثلة قائمة العزم على ثقة المهندسين في الانتخابات بمنصب نقيب المهندسين للدورة العشرين 2021 - 2024، على أن يستمر فرز باقي النتائج في كافة المحافظات.وبدأت عملية التصويت لانتخابات نقابة المهندسين، منذ صباح أمس الخميس، حيث توجه الآلاف من المهندسين الى صناديق الاقتراع المنتشرة في محافظات الضفة للتصويت، وانتهى الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء نفس اليوم، لتبدأ بعدها عملية الفرز.وكان من المقرر أن يصوت ما لا يقل عن 11 ألف مهندس لاختيار ممثليهم في نقابة المهندسين للدورة تمتد من عام 2021-2024، ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مستوى الضفة الغربية ويترشح له أربعة مرشحين وهم رئيس النقابة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ويتم اختيارهم بشكل مباشر على مستوى الضفة الغربية.كما يتكون مجلس النقابة من 11 عضوا أخرين يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة الغربية.