وحدات الارباك الليلي: ندعو الفصائل للسماح لوحداتنا بإشعال الأرض لهيبا بوجه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت وحدات الإرباك الليلي في قطاع غزة، فصائل العمل الوطني والإسلامي، للسماح لوحداتها الميدانية لاستئناف فعالياتها في وجه الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الوحدات، حيث قالت فيه: "تدعو وحدات الإرباك الليلي في قطاع غزة فصائل العمل الوطني والإسلامي للسماح لوحداتها الميدانية لإشعال الأرض لهيباً وحمماً في وجه الاحتلال الصهيوني عبر إرباكه وقض مضاجعه على طول الحدود الشرقية، كرسالةٍ للضغط على الاحتلال لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر، وإما الانفجار".