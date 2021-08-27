المغرب: تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات في إقليم تاونات‎‎

رام الله - دنيا الوطنأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية، أمس الخميس، في إقليم تاونات، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن "الهزة التي حدد مركزها بجماعة تابودة بإقليم تاونات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت: "الهزة سجلت على عمق 54 كم عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا".ولم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بالأرواح أو أضرار بالممتلكات نتيجة الهزة.