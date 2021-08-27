المغرب: تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات في إقليم تاونات
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية، أمس الخميس، في إقليم تاونات، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن "الهزة التي حدد مركزها بجماعة تابودة بإقليم تاونات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضافت: "الهزة سجلت على عمق 54 كم عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا".
ولم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بالأرواح أو أضرار بالممتلكات نتيجة الهزة.
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