الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة قرب الشارع الالتفافي رقم 60، وطاردتها داخل بيت فجار، حيث انقلبت وأصيب من فيها، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب وتقديم الإسعافات، قبل أن يتم اعتقالهم وهم: محمد زكي ديرية، ومحمد فواز ديرية، وإسماعيل محمد الشرباتي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.