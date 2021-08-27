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  • طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

شؤون فلسطينية

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
الجمعة 2021/08/27 يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حاراً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/08/28 يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2021/08/29 يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/08/30  يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة        .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-22 32-21 31-20 بيت لحم 34-22 32-21 31-20
رام الله والبيرة 33-21 31-20 32-19 طولكرم 34-24 33-23 32-22
نابلس 35-23 33-21 32-20 قلقيلية 34-24 33-23 32-22
جنين 37-24 35-23 34-22 سلفيت 34-22 32-21 33-20
طوباس 38-25 36-24 35-23 روابي 35-23 33-21 32-20
الخليل 33-21 31-20 30-19 غزه 33-25 32-24 31-23
أريحا 43-28 41-27 40-26 خانيونس 33-25 32-24 31-23
الأغوار الشمالية 41-26 39-25 38-24 رفح 34-24 33-23 32-22

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